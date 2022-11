Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) Auto macht sich selbstständig: 3.000 Euro Schaden

Tuttlingen (ots)

Ein Opel Astra eines 51-jährgen Mannes hat sich am Freitagmorgen in der Straße "In Aspen" selbstständig gemacht und einen Unfall verursacht. Der Opel rollte vom oberen Ende der Straße "In Aspen" bis kurz vor die Einmündung zur Bodenseestraße einen Berg hinab und prallte dort gegen einen geparkten Porsche Panamera. Der 51-Jährige hatte wohl laut seinen Angaben die Handbremse nicht richtig angezogen. Die Polizei schätzte den am Opel entstandenen Sachschaden auf eine Höhe von rund 1.000 Euro und am Porsche auf zirka 2.000 Euro.

