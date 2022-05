POL-PDMT: Verursachen eines Verkehrsunfalls ohne die erforderliche Fahrerlaubnis

Eitelborn (ots) - In der Zeit zwischen Samstag, 30.04.22, 13:30 Uhr, und Sonntag 01.05.22, 12:00 Uhr, wurde in der Oberdorfstraße in Eitelborn ein geparkter Pkw durch unbekannte Täter beschädigt. Am Pkw wurde die Windschutzscheibe so beschädigt, dass sie gerissen ist, zudem wurde mittels Edding ACAB auf das Fahrzeugheck geschrieben. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Montabaur (02602-92260). Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Montabaur Pressestelle Telefon: ...

mehr