Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Verkehrsunfall mit schwerverletztem Kind in Neuss

Neuss (ots)

Am Montagnachmittag, gegen 15:20 Uhr, befuhr eine 59-jährige Neusserin mit ihrem PKW die Bonner Straße in Richtung Uedesheim. In Höhe der Bushaltestelle an der Kasterstraße beabsichtigte ein 9-jähriges Mädchen mit ihrem Tretroller die Straße zu überqueren. Hierbei kam es zum Zusammenstoß, das Mädchen wurde vom PKW erfasst.

Sie wurde vor Ort notärztlich versorgt und mittels Rettungshubschrauber einem Klinikum zugeführt.

Nachdem Lebensgefahr anfänglich nicht ausgeschlossen werden konnte, geht es dem Kind nunmehr den Umständen entsprechend gut.

Die Unfallörtlichkeit wurde für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme, welche unter Hinzuziehung des zentralen Verkehrsunfallaufnahmeteams erfolgte, gesperrt.

Das Verkehrskommissariat in Neuss hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

