POL-NE: Trickdieb bestiehlt Seniorin

Grevenbroich (ots) - Am Sonntag (31.07.), gegen 01:20 Uhr, gerieten mehrere Bäume an der Mörikestraße in Grevenbroich aus noch ungeklärter Ursache in Brand. Das Feuer konnte durch die Feuerwehr gelöscht werden. Etwa zeitgleich, gegen 01:25 Uhr, brannte eine Papiertonne an der Brucknerstraße in Grevenbroich. Auch in diesem Fall konnten die Flammen gelöscht werden. Es entstand in beiden Fällen Sachschaden, Personen ...

