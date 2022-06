Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Nach Unfall geflüchtet

Wegen Verkehrsunfallflucht ermittelt die Polizei Friedrichshafen, nachdem ein bislang unbekannter Lkw-Fahrer am Mittwoch zwischen 10 Uhr und 10.30 Uhr einen am Fahrbahnrand der Wolfgangstraße geparkten Nissan angefahren hat. Der Verursacher setzte seine Fahrt trotz des hinterlassenen Sachschadens in Höhe von mehreren hundert Euro einfach fort, ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern. Die Beamten gehen ersten Hinweisen nach und suchen nun Zeugen des Vorfalls. Diese können sich unter Tel. 07541/701-0 mit den Ermittlern in Verbindung setzen.

Friedrichshafen - Manzell

Spielothek überfallen - Kriminalpolizei bittet um Hinweise

Nach einem Raub am Donnerstagmorgen auf eine Spielhalle in der Stockerholzstraße ermittelt die Kriminalpolizei Friedrichshafen und bittet um Hinweise. Ein bislang unbekannter Mann betrat um kurz nach 6 Uhr das Casino, forderte eine Angestellte unter vorgehaltener Schusswaffe zur Herausgabe von Geld auf und flüchtete mit einem dreistelligen Euro-Betrag in unbekannte Richtung. Umgehend eingeleitete Fahndungsmaßnahmen durch die Polizei führten bislang nicht zur Ergreifung des Täters. Dieser wird als etwa 19 bis 25 Jahre alt und 165 bis 170 cm groß beschrieben. Er war komplett schwarz gekleidet, trug einen Kapuzenpullover, eine Basecap und eine schwarze Mund-Nasen-Maske. Darüber hinaus führte er eine kleine schwarze Herrenhandtasche mit sich. Zeugenaussagen zufolge hatte er ein südländisches Erscheinungsbild und sprach akzentfreies, jugendtypisches Deutsch. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei wegen schweren Raubes dauern aktuell noch an. Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, die Polizei unter Tel. 07541/701-0 zu kontaktieren.

Tettnang

Radfahrer mit Flasche beworfen

Nachdem ein 12-jähriger Radfahrer angibt, am Mittwochabend gegen 20.15 Uhr an der Bushaltestelle Bärenplatz in der Lindauer Straße von unbekannten Teenagern mit einer Flasche beworfen worden zu sein, ermittelt der Polizeiposten Tettnang und bittet um Hinweise. Der Junge sei mit seinem Rad an der Haltestelle vorbeigefahren, an der sich die etwa 13 oder 14 Jahre alten Tatverdächtigen aufhielten. Diese hätten zunächst etwas Unverständliches gerufen und im Anschluss eine Glasflasche nach ihm geworfen, die ihn an der Hand traf. Er verspürte leichte Schmerzen und setzte seine Fahrt zügig fort. Die Polizei konnte die Täter, die laut des 12-Jährigen ein südländisches Erscheinungsbild und schwarze Haare hatten, im Rahmen der umgehend eingeleiteten Fahndung nicht mehr antreffen. Personen, die den Vorfall beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter 07542/93710 an die Polizei zu wenden.

Überlingen

Pannenfahrzeug auf der Bundesstraße - Auffahrunfall im Gegenverkehr

Ein Auffahrunfall mit zwei verletzten Personen und mehreren tausend Euro Sachschaden hat sich am Mittwochmorgen gegen 7.45 Uhr auf der B 31 neu Höhe Bonndorf ereignet. Zur Sicherung eines Pannenfahrzeugs auf der einspurigen Fahrbahn in Richtung Stockach war die zweispurige Gegenfahrbahn durch die Polizei auf eine Fahrbahn verengt und der Verkehr erkennbar auf die rechte Spur abgeleitet worden. Eine in Überlinger Richtung fahrende 19-jährige Fiat-Lenkerin erkannte dies spät und musste stark abbremsen. Ein ihr folgender 52-jähriger Skoda-Fahrer bremste ebenfalls stark ab, konnte einen Auffahrunfall mit dem Fiat jedoch nicht mehr verhindern. Durch den Zusammenstoß entstand an beiden Fahrzeugen mutmaßlich Totaschaden, der auf jeweils etwa 3.000 Euro beziffert wird. Sie waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die 19-Jährige und ihre 17 Jahre alte Beifahrerin erlitten leichte Verletzungen und mussten von Rettungsdiensten in eine Klinik gebracht werden. Der Unfallverursacher blieb unverletzt.

Salem

Zaun zum Freibad "Schloßsee" beschädigt - Polizei bittet um Hinweise

Unbekannte haben in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch den Maschendrahtzaun des Freibades "Schloßsee" durchtrennt und dabei mehrere hundert Euro Sachschaden angerichtet. Der Polizeiposten Salem hat die Ermittlungen eingeleitet und bittet Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, sich unter Tel. 07553/8269-0 zu melden.

Salem

Stromausfall ruft Polizei und Feuerwehr auf den Plan

Ein großflächiger Stromausfall am Mittwoch sorgte gleich für zwei Einsätze der Feuerwehr und der Polizei in der Schloßseeallee in Salem. In einem Lebensmittelmarkt fiel gegen 16.30 Uhr aufgrund der unterbrochenen Energieversorgung die Kühlanlage aus und es entwich kurzzeitig CO². Darüber hinaus war in einem Nachbargebäude ein Bewohner der Tagespflege im Fahrstuhl eingeschlossen und musste von den Einsatzkräften und Mitarbeitern befreit werden. Bei den Einsätzen kamen weder Personen noch Sachen zu Schaden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell