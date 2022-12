Emmerich am Rhein (ots) - Am Freitag (23. Dezember 2022) kam es zwischen 20:20 Uhr und 22:20 Uhr an der Frankenstraße in Emmerich, zu einem Einbruch in eine Wohnung. Der oder die bislang unbekannten Täter, öffneten gewaltsam die Wohnungstüre und gelangten so in die Wohnung. Dort durchsuchten sie Schränke und Schubladen, entwendeten mehrere Silberketten, Uhren ...

