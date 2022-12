Uedem (ots) - Am Sonntag (25. Dezember 2022) zwischen 01:30 Uhr und 04:30 Uhr schlugen bislang unbekannte Täter die Scheiben von fünf an der Lohfeldstraße geparkten Pkw ein. Auch an der Bleiche, am Nordwall und an der Meursfeldstraße wurden Pkw mit eigeschlagenen Scheiben gemeldet. Entwendet wurde aus den Fahrzeugen nichts. Zeugen, die Hinweise auf verdächtige ...

