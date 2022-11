Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Bei Verkehrskontrolle aufgefallen

Oberraden (ots)

Am Mittwoch wurde der Polizeiinspektion Straßenhaus um 05:15 Uhr ein unsicher geführtes Sattelzuggespann auf der B256 aus Neuwied kommend in Fahrtrichtung Rengsdorf gemeldet. Der Fahrer konnte an der Feuerwehr in Oberraden einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Die Überprüfungen ergaben keine Hinweise auf eine Fahruntüchtigkeit.

Im weiteren Verlauf der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass gegen den Fahrer ein Haftbefehl vorliegt. Der Fahrer wurde daraufhin dem Polizeigewahrsam zugeführt.

Zudem ist bei der Durchsuchung des Fahrers eine geladene PTB-Waffe (Pistole) in seiner Jackentasche aufgefunden worden. Aufgrund des Verstoßes gegen das Waffengesetz wird ein Strafverfahren eröffnet. Sollte es aufgrund der unsicheren Fahrweise des Beschuldigten zu Gefährdungen von Verkehrsteilnehmern gekommen sein, werden die Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.

