POL-MI: Unfallflucht: Ampel beschädigt

Rahden (ots) - Als ein Autofahrer am Montagmorgen, 17. Oktober gegen 8.50 Uhr zu seinem auf dem Parkplatz einer Physiotherapiepraxis stehenden VW Polo zurückkehrte, bemerkte er an der Fahrerseite eine Beschädigung. Das schwarze Auto hatte an der Langen Straße zuvor etwa eine Stunde an Ort und Stelle zwischen den Einmündungen Gartenstraße und Ringstraße vorwärts in einer Parkbucht gestanden. Da sich der Verursacher ...

