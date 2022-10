Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Mutmaßlicher Autoknacker festgenommen

Hille (ots)

Eine aufmerksame Zeugin brachte die Polizei in der Nacht zu Dienstag auf die Spur eines Autoknackers. Dieser hatte sein Unwesen auf dem Parkplatz des Kurhotels Piwittskrug getrieben. Alarmierte Streifenwagenbesatzungen konnten den Tatverdächtigen in der Nähe festnehmen. Er trug hierbei eine Tasche mit Diebesgut bei sich. Der 20-jährige Hiller wurde zunächst dem Mindener Gewahrsam zugeführt, von wo aus man ihn in den Morgenstunden wieder entließ.

Gegen 04.35 Uhr meldete eine Zeugin der Leitstelle der Polizei eine verdächtige Person in der Heidestraße. Diese würde auch mit einer Taschenlampe hantieren. Zudem habe sie das Klirren einer Scheibe gehört. Daraufhin wurden mehrere Streifenwagen entsandt. Eine Besatzung entdeckte im Rahmen der Anfahrt eine laufende und vermummte Person mit einer Tasche in der Hand. Diese konnten sie stellten und festnehmen. Bei einer ersten Durchsicht der Sporttasche konnte vermutliches Diebesgut wie Bekleidung, eine Geldbörse mit Papieren und Bargeld sowie ein mobiles Navigationsgerät festgestellt werden. Zudem fanden die Beamten das mutmaßliche Einbruchswerkzeug: einen Nothammer. Parallel suchten weitere Einsatzkräfte den Parkplatz des Kurhotels Piwittskrug auf. Hier waren an einem Opel, einem Volkswagen sowie zwei Mercedes die Scheiben der Beifahrerseite eingeschlagen.

In den Morgenstunden wurden der Polizei noch drei weitere Autoaufbrüche in Rothenuffeln gemeldet. Im Mittelweg wurden ein VW Passat sowie VW Polo angegangen. Angaben zum Diebesgut liegen aktuell nicht vor. Aus einem in der Bökerstraße abgestellten BMW entwendete man eine Winterjacke sowie eine Geldbörse samt Inhalt. Auch bei diesen Fahrzeugen wurden die Seitenscheiben eingeschlagen. Die Ermittler prüfen nun einen Zusammenhang der sieben Autoaufbrüche.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell