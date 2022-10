POL-MI: Radfahrerin von Auto angefahren

Minden (ots) - Zu einem zunächst medizinischen Notfall wurden Einsatzkräfte am Montagmorgen in die Königstraße gerufen. Da der CO 2-Warner der Rettungswagenbesatzung anschlug, alarmierte man weitere Kräfte der Feuerwehr. Leider konnte die Bewohnerin nur noch tot geborgen werden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Bisherigen Erkenntnissen nach hatte sich die 44-Jährige im Badezimmer ihrer Wohnung ...

