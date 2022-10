Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Brandursache noch nicht ermittelt

Bad Oeynhausen (ots)

Die Ursache des Dachstuhlbrandes eines Mehrfamilienhauses in der Straße Kaiser-Wilhelm-Platz vom vergangenen Freitag (21.10.) konnte auch aufgrund des hohen Zerstörungsgrades noch nicht abschließend geklärt werden. Hinweise auf eine vorsätzliche Brandlegung liegen bisher allerdings nicht vor. Eine technische Ursache ist nicht auszuschließen.

Ersten Erkenntnissen zufolge brach das Feuer gegen 19.50 Uhr in einer Dachgeschosswohnung aus. Die beiden Bewohner(66 und 67) befanden sich zu der Zeit in ihrer Wohnung, als plötzlich der Rauchmelder anging. Bei der Nachschau entdeckten sie in einem Nebenzimmer bereits dunkle Rauchwolken. Daraufhin alarmierten sie die weiteren Hausbewohner und verließen das Gebäude. Infolge des Brandes zog sich kein Mieter eine Verletzung zu. Das Feuer konnte später von der Feuerwehr unter Kontrolle gebracht werden. Der entstandene Schaden wird im sechsstelligen Euro-Bereich taxiert. Die Betroffenen konnten anschließend bei Verwandten sowie in anderen Räumlichkeiten der Vermieterin unterkommen.

