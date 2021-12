Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einbrüche im HSK

Arnsberg/Meschede (ots)

Am Donnerstag wurde im Christine-Teusch-Weg zwischen 00.00 Uhr und 12.00 Uhr versucht in ein Einfamilienhaus einzubrechen. Die Täter scheiterten an der Terrassentür. Zum Dollberg scheiterten zwischen Mittwoch und Samstag unbekannte Täter an der Terrassentür einen Einfamilienhauses. Täterhinweise liegen nicht vor. Hinweise richten sie bitte an die Polizeiwache in Arnsberg unter der 02932 / 90 200. Unbekannte brachen in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in einen Baumarkt Im Schlahbruch ein. Die Täter entwendeten diverse Gegenstände. Täterhinweise liegen nicht vor. Hinweise richten sie bitte an die Polizeiwache in Meschede unter der 0291 / 90 200.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell