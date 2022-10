Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Festnahme nach Einbruch in der Nordstadt: Tatverdächtiger mit Haftbefehlen gesucht und nun in Haft

Kassel (ots)

Kassel-Nord: Die schnelle Mitteilung von zwei aufmerksamen Zeugen und die sofort eingeleitete Fahndung der Polizei führte nach einem Wohnungseinbruch in der Kasseler Nordstadt am gestrigen Montagnachmittag zur Festnahme eines Tatverdächtigen. Der der festgenommene 28-Jährige aus Kassel bereits mit zwei Haftbefehlen wegen der Begehung anderer Straftaten gesucht wurde, brachte ihn eine Streife später in die Justizvollzugsanstalt. Zusätzlich zu der noch zu verbüßenden Freiheitsstrafe muss er sich nun wegen des Wohnungseinbruchs verantworten.

Der Notruf der beiden Zeugen war gestern Nachmittag gegen 14:30 Uhr bei der Leitstelle des Polizeipräsidiums Nordhessen eingegangen. Wie die beiden 46 und 49 Jahre alten Männer aus Kassel schilderten, hatten sie einen Einbruch in der Paul-Pfetzing-Straße beobachtet und den Täter noch kurz festhalten können. Der Einbrecher war anschließend jedoch in Richtung Bunsenstraße geflüchtet. Die sofort eingeleitete Fahndung durch mehrere Streifen der Kasseler Polizei führte anhand der von den Zeugen abgegebenen Täterbeschreibung gegen 15:30 Uhr zur Festnahme des Tatverdächtigen durch Zivilfahnder der Operativen Einheit in der Bunsenstraße, nahe der Holländischen Straße. Der 28-Jährige steht im Verdacht, in der Paul-Pfetzing-Straße über ein Fenster in ein Wohnhaus eingebrochen zu sein und dort unter anderem Werkzeug gestohlen zu haben. Da gegen ihn zwei Haftbefehle wegen Diebstahls und Drogenbesitzes vorlagen, befindet er sich nun in Haft. Die weiteren Ermittlungen zu dem Wohnungseinbruch dauern an und werden von den Beamten des Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo geführt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell