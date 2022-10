Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Exhibitionist belästigt Jugendliche in Glogauer Straße: Zeugenhinweise erbeten

Kassel (ots)

Kassel-Waldau:

Ein unbekannter Mann hat am Samstagabend in der Glogauer Straße in Kassel zwei 15-jährige Mädchen belästigt und sexuelle Handlungen an sich vorgenommen. Die Kasseler Kripo sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf den Exhibitionisten geben können.

Wie eine der beiden 15-Jährigen aus Kassel bei ihrer Anzeigenerstattung beim Polizeirevier Ost angab, hatte sie am Samstagabend mit ihrer gleichaltrigen Freundin in der Glogauer Straße an einer Brücke neben dem Park am Wahlebach gesessen. Gegen 18:40 Uhr fuhr der Unbekannte auf einem schwarzen Fahrrad vor und stellte sich wenige Meter entfernt an ein Gebüsch, was erst den Anschein erweckte, er wolle urinieren. Als sich der Mann zu ihnen umdrehte, erkannten sie, dass er sexuelle Handlungen an sich vornahm. Sie sprachen den Exhibitionisten an, der daraufhin zunächst nicht reagierte. Erst kurze Zeit später setzte er sich auf sein Fahrrad und fuhr davon. Die 15-Jährige beschrieb den Polizisten einen 50 bis 60 Jahre alten, ca. 1,80 Meter großen Mann mit kurzen weißen Haaren, der eine schwarze Jacke und eine schwarze Hose trug. Er sprach Deutsch mit osteuropäischem Akzent, so die Jugendliche.

Die weiteren Ermittlungen werden nun beim für Sexualdelikte zuständigen Kommissariat 12 der Kasseler Kripo geführt. Zeugen, die Hinweise auf den Exhibitionisten geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell