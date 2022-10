Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Bagger im Reinhardswald nahe Holzhausen in Brand gesetzt: Kripo sucht Zeugen

Kassel (ots)

Immenhausen (Landkreis Kassel):

In der Nacht zum heutigen Freitag kam es im Reinhardswald nahe Immenhausen-Holzhausen zum Brand eines abgestellten Baggers. Der Mitarbeiter einer Firma, der den Bagger am heutigen Morgen abtransportieren sollte, war um 6:50 Uhr auf den Brand aufmerksam geworden und hatte die Feuerwehr alarmiert. Der entstandene Sachschaden an dem etwa einem Jahr alten Fahrzeug des Herstellers Wacker Neuson beläuft sich nach ersten Schätzungen auf ca. 60.000 Euro. Der Bagger wurde im Wald zur Instandsetzung der Forstwege eingesetzt und am gestrigen Donnerstag gegen 17:00 Uhr nach Beendigung der Arbeiten an einer Weggabelung nahe des Alaunteiches abgestellt. Die ermittelnden Beamten des Kommissariats 11 der Kasseler Kripo haben am heutigen Morgen den Brandort aufgesucht. Nach ihren bisherigen Ermittlungen deutet alles darauf hin, dass unbekannte Täter die Batterie des Baggers ausgebaut und entwendet haben, bevor sie das Fahrzeug mutwillig in Brand setzten. Hinweise auf eine andere Brandursache haben sich bislang nicht ergeben.

Wer im erweiterten Bereich um die Brandstelle Beobachtungen im Zusammenhang mit dem Brand gemacht hat oder Hinweise auf die mutmaßlichen Täter geben kann, wird gebeten, sich unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen zu melden.

