Polizei Duisburg

POL-DU: Vierlinden: Lotto-Annahmestelle mit Pistole überfallen - Täter flüchtig

Duisburg (ots)

Ein Maskierter hat am Freitagnachmittag (17. Juni, 16:45 Uhr) eine Lotto-Annahmestelle auf dem Franz-Lenze-Platz überfallen. Er bedrohte eine Mitarbeiterin (61) mit einer Pistole und forderte Geld. Seine Beute packte der Mann in einen beigen Stoffbeutel und flüchtete in Richtung Franz-Lenze-Straße.

Die Polizei Duisburg hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die Angaben zu dem Räuber machen können. Er wird wie folgt beschrieben: 25 bis 30 Jahre, 1,70 bis 1,80 Meter groß, schwarze Sturmhaube, helles Oberteil, dunkle Jacke, dunkle Hose, kleiner schwarzer Rucksack. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 13 unter 0203 2800 entgegen.

