Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Baunataler Seniorin wird Opfer von Zetteltrick: Kripo erbittet Zeugenhinweise

Kassel (ots)

Baunatal (Landkreis Kassel):

Dreiste Diebe haben mit dem sogenannten "Zetteltrick" am gestrigen Mittwochmittag eine hochbetagte Seniorin in ihrer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in Baunatal bestohlen. Die mit den weiteren Ermittlungen in diesem Fall betrauten Beamten der EG SÄM der Kasseler Kripo suchen nun nach Zeugen, die Hinweise auf die unbekannte Täterin und ihren Komplizen geben können.

Die Tat in dem Mehrfamilienhaus in der Akazienallee, nahe der Birkenallee, hatte sich nach derzeitigem Ermittlungsstand gegen 12:30 Uhr ereignet. Zu dieser Zeit hatte eine ca. 50 Jahre alte Frau mit rundlichem Gesicht bei der Seniorin geklingelt, die nach einem Zettel und einen Stift fragte, um bei einer Nachbarin eine Nachricht im Briefkasten zu hinterlassen. Als die hilfsbereite Baunatalerin in die Küche ging, um die Utensilien zu holen, war ihr die Unbekannte bereits in die Wohnung gefolgt und bat die Seniorin, das Notieren zu übernehmen. Während die hochbetagte Frau die von der Täterin diktierte Nachricht aufschrieb, war offenbar ein Komplize durch die angelehnte Tür in die Wohnung gekommen und stahl zunächst unbemerkt ein Sparbuch sowie eine Bernsteinkette aus dem Schlafzimmer. Kurz nachdem die Frau gegangen war bemerkte die Seniorin den Diebstahl und verständigte die Polizei. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach den Trickdieben verlief bislang ohne Erfolg. Eine nähere Beschreibung der Täterin und des Komplizen liegt momentan nicht vor.

Zeugen, die am gestrigen Mittwochmittag im Bereich des Tatorts verdächtige Personen beobachtet haben und den Ermittlern der EG SÄM Hinweise zu dem Fall geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561-9100 bei der Kasseler Polizei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell