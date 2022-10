POL-KS: Polizeiladen on Tour: Kostenlose Beratungen rund um das Thema Sicherheit in Baunatal und Vellmar

Kassel (ots) - Kassel-Bad Wilhelmshöhe: Eine böse Überraschung erlebte am Sonntagabend ein Mann aus Duderstadt, als er nach einem Besuch in der Therme in Kassel- Bad Wilhelmshöhe einen Unfallschaden an seinem geparkten Tesla feststellen musste. Ein unbekannter Fahrer war vermutlich beim Ausparken in der Zeit zwischen 17:00 und 19:30 Uhr gegen den vorderen linken ...

mehr