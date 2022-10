Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Unbekannter richtet 5.000 Euro Schaden an geparkten Tesla an und flüchtet: Zeugen gesucht

Kassel (ots)

Kassel-Bad Wilhelmshöhe:

Eine böse Überraschung erlebte am Sonntagabend ein Mann aus Duderstadt, als er nach einem Besuch in der Therme in Kassel- Bad Wilhelmshöhe einen Unfallschaden an seinem geparkten Tesla feststellen musste. Ein unbekannter Fahrer war vermutlich beim Ausparken in der Zeit zwischen 17:00 und 19:30 Uhr gegen den vorderen linken Kotflügel und die Stoßstange des schwarzen Tesla S gestoßen. Anschließend suchte er das Weite, ohne sich um den Schaden von rund 5.000 Euro zu kümmern. Anhand der gesicherten Unfallspuren ist davon auszugehen, dass es sich um ein weißes Fahrzeug gehandelt hat, das zuvor ebenfalls auf dem Parkplatz an der Wilhelmshöher Allee gestanden haben dürfte.

Wer den Unfall beobachtet hat oder den Beamten der Unfallfluchtgruppe Hinweise auf den flüchtigen Verursacher geben kann, meldet sich bitte bei der Kasseler Polizei unter Tel. 0561-9100.

