Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Ertappter Täter flüchtet ohne Beute: Zeugen zu drei Einbrüchen im Stadtteil Fasanenhof gesucht

Kassel (ots)

Kassel-Fasanenhof:

Offenbar auf das Konto ein und desselben Täters gehen drei Einbrüche in Wohnhäuser im Kasseler Stadtteil Fasanenhof, die sich allesamt im Laufe des gestrigen Mittwochnachmittags ereigneten. Während der Einbrecher in zwei Fällen scheiterte, wurde er bei einem Einbruch in der Hildebrandstraße auf frischer Tat von den Bewohnern ertappt. Die mit den weiteren Ermittlungen beauftragten Beamten des Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo bitten nun um Zeugenhinweise auf den unbekannten Täter. Bei ihm soll es sich um einen 35 bis 40 Jahre alten und ca. 1,80 Meter großen Mann mit verwahrlostem Äußeren gehandelt haben, der längere schwarze ungepflegte Haare hatte, einen knielangen schwarzen Mantel trug und eine Plastiktüte mitführte.

Ertappt hatte das Ehepaar den Einbrecher gegen 14:50 Uhr, nachdem sie Lärm aus dem Keller ihres Reihenhauses gehört hatten und daraufhin nach dem Rechten schauten. Als der Täter die Bewohner im Treppenhaus erblickte, ergriff er eilig die Flucht ohne Beute in Richtung Jussowstraße. Wie die bei der Tatortaufnahme eingesetzten Beamten des Kriminaldauerdienstes feststellten, hatte der Unbekannte die Zugangstür zum Keller mit einem Werkzeug aufgehebelt und sich so Zutritt zu dem Reihenhaus verschafft. Anschließend begab er sich im Kellergeschoss auf Beutezug und durchsuchte sogar den Gefrierschrank, bevor ihn das Ehepaar schließlich erwischte.

Die zwei weiteren Tatorte liegen unweit entfernt in der Koboldstraße und der Klenzestraße. Auch hier nutzte der unbekannte Täter ein Hebelwerkzeug, schaffte es aber in beiden Fällen nicht, die Fenster oder Türen aufzubrechen und in die Einfamilienhäuser einzusteigen.

Zeugen, die am gestrigen Mittwochnachmittag im Bereich der Tatorte verdächtige Personen beobachtet haben und Hinweise auf den Täter geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561-9100 bei der Kasseler Polizei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell