Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Bettelnder Betrunkener greift Männer mit Rollator und im Rollstuhl an: Ausnüchterung nach Festnahme

Kassel (ots)

Kassel:

Ein betrunkener 39-Jähriger hat am gestrigen Donnerstagmorgen gleich zweimal die Kasseler Polizei auf den Plan gerufen. Zunächst war eine Streife wegen eines Angriffs auf einen geheingeschränkten Mann gegen 9 Uhr in die Friedrich-Ebert-Straße, Ecke Friedrich-Engels-Straße, gerufen worden. Wie sich bei der Befragung aller Beteiligten und Zeugen vor Ort herausstellte, hatte der unter Alkoholeinfluss stehende 39-Jährige eine Passantin um Geld angebettelt. Die Frau entgegnete daraufhin, dass sie ihm kein Geld geben werde, womit sie ihm am Ende noch den Kauf von weiterem Alkohol finanzieren werde. Als der Bettler daraufhin ausfallend wurde, indem er die Passantin beleidigte und verbal mit dem Tode bedrohte, schritt der couragierte 72-jährige Mann aus Kassel ein, der in diesem Moment mit seinem Rollator vorbeilief. Er forderte den aggressiven Mann auf, die Frau in Ruhe zu lassen, woraufhin der Senior von ihm zu Boden gestoßen und verbal bedroht wurde. Der 72-Jährige war bei dem Angriff nach eigenen Angaben aber unverletzt geblieben. Bei Eintreffen der Polizeibeamten hatte sich der angetrunkene Angreifer bereits beruhigt. Nachdem die Anzeige gegen den 39-Jährigen wegen Bedrohung und Beleidigung aufgenommen wurde, entließen die Beamten ihn vor Ort.

Etwa eineinhalb Stunden später folgte schließlich der zweite Einsatz wegen des unter Alkoholeinfluss stehenden Mannes in der Kölnischen Straße, Ecke Spohrstraße. Dort hatte er einen 40-jährigen Rollstuhlfahrer um Tabak angebettelt. Als der Mann sagte, dass er keinen Tabak habe, schlug der 39-Jährige ihm plötzlich eine halbvolle Plastikbierflasche und seinen Ellenbogen ins Gesicht. Der hierbei leicht verletzte Rollstuhlfahrer rief sofort die Polizei. Die hinzugeeilte Streife nahm den nun erheblich alkoholisierten und aggressiven 39-Jährigen fest. Einen Atemalkoholtest lehnte er wie beim Einsatz zuvor ab, wurde aber zur Ausnüchterung und Verhinderung weiterer Straftaten in das Polizeigewahrsam gebracht. Eine bei ihm entnommene Blutprobe soll nun Aufschluss über seine genaue Alkoholisierung geben. Wegen des Angriffs auf den Rollstuhlfahrer wird nun wegen gefährlicher Körperverletzung gegen den 39-Jährigen ermittelt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell