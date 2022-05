Polizei Lippe

POL-LIP: Lügde. Kupferdiebe auf Firmengelände.

Lippe (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (11./12.05.2022) stieg ein Unbekannter über das Dach in eine Lagerhalle in der Pyrmonter Straße ein. Er stahl Kupferdraht im Wert von etwa 8000 Euro. Ein Mitarbeiter der Firma bemerkte gegen 2:15 Uhr eine Person auf dem Gelände. Der Tatverdächtige flüchtete zu Fuß zu einem dunklen Auto, das in der Straße "Auf den Gehren" parkte und fuhr in Richtung des REWE-Parkplatzes davon. Die Fahndung nach dem Wagen verlief in der Nacht erfolglos. Der Zeuge beschreibt den Kupferdieb folgendermaßen: zwischen 1,70 und 1,80 m groß, dunkel gekleidet, Kapuze ins Gesicht gezogen. Das Kriminalkommissariat 2 erbittet telefonisch Hinweise zum Einbruch unter 05231 6090.

