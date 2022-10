POL-MI: "Riegel vor ! Sicher ist sicherer" - Tag des Einbruchschutzes am 30. Oktober 2022

Petershagen (ots) - Bisher Unbekannte suchten zwischen Freitagabend und Samstagvormittag (22.10.) die Lagerhalle eines Betriebes in Jössen heim. Herbei erbeuteten sie diverse Werkzeugmaschinen. Die Einbrecher verschafften sich zunächst über ein Tor der Lagerhalle in der Ziegeleistraße Zugang zum Gewerbebetrieb. Anschließend durchsuchten sie sämtliche Räumlichkeiten und eigneten sich Werkzeugmaschinen der Marken Makita und Bosch an. Hinweise an die Polizei bitte unter ...

