FW-OE: Ankündigung - Abschlussübung Feuerwehr Olpe

Die Feuerwehr Olpe wird am Samstag, den 24.09.2022, um 16:00 Uhr ihre jährliche Abschlussübung durchführen. Nach zwei Jahren Corona bedingter Unterbrechung wird es in diesem Jahr wieder eine Übung für die Olper Bürgerinnen und Bürger im Umfeld des alten Bahnhofs geben.

Geplant sind drei aufeinander folgende kleinere Übungsszenarien, die durch die verschiedenen Einheiten der Feuerwehr abgearbeitet werden. So gilt es beispielsweise eine Person aus dem Olpe Bach zu retten oder eine Wasserversorgung mit dem Hytrans Fire System aus der Bigge aufzubauen, um der Jugendfeuerwehr das Löschwasser für die Brandbekämpfung am alten Bahnhof bereitzustellen. Auch die Patientenversorgung der First Responder Einheiten und die technische Rettung nach einem Frontalzusammenstoß zweier PKW werden demonstriert.

Des Weiteren werden die Tür und das Tor der neuen "Wache Mitte" offenstehen um allen Interessierten ein Einblick in die Neuerungen der Olper Feuerwehr zu bieten.

Die Feuerwehr Olpe lädt daher alle Olper Bürgerinnen und Bürger und darüber hinaus alle Interessierten herzlich ein, sich ein Bild über die Ausrüstung und den Leistungsstand der Wehr zu verschaffen. Der Musikzug der Feuerwehr Olpe sorgt für die musikalische Unterhaltung während der Abschlussübung.

