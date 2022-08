Feuerwehr Olpe

FW-OE: Jubilarehrung bei der Feuerwehr Olpe

Der Einladung von Bürgermeister Peter Weber und Leiter der Feuerwehr Christian Hengstebeck folgten am vergangenen Freitag, 12. August 2022, verdiente Kameraden der Olper Wehr ins Rathaus. Dort wurden sie im Rahmen einer Feierstunde für ihre langjährigen Dienstzeiten geehrt.

Weber und Hengstebeck würdigten in ihren Ansprachen die lange Zugehörigkeit der Kameraden in der Olper Wehr und ihr darüber hinaus geleistetes Engagement in den verschiedenen Funktionen.

Für 25-jährige Zugehörigkeit wurde Unterbrandmeister Martin Hundt geehrt. Neben seiner Tätigkeit im aktiven Einsatzdienst der Einheit 2, engagiert sich Martin Hundt in der neu geschaffenen Drohneneinheit der Feuerwehr Olpe. Ebenfalls für 25-jährige Tätigkeit in der Feuerwehr wurde Brandoberinspektor Michael Reperich ausgezeichnet. Reperich übernahm früh Verantwortung als Gruppenführer und später als Zug- und Verbandführer. Darüber hinaus kümmert er sich seit Jahren um die finanziellen Belange der Vereine innerhalb der Feuerwehr. Hauptfeuerwehrmusiker Alexander Reuber wurden ebenfalls für seine 25-jährigen Zugehörigkeit zum Musikzug der Feuerwehr Olpe geehrt. Reuber spielte sein erstes Konzert mit gerade einmal 10 Jahren und ist damit bis heute der jüngste Musiker, der ein Konzert mit dem Musikzug spielte. Darüber hinaus machte er sich mit seinem herausragenden Engagement und als Komponist einen Namen. Zahlreiche Stücke, die mittlerweile zum Standardrepertoire des Musikzuges gehören, stammen von ihm. Auch Hauptfeuerwehrmann André Springmann gehört mittlerweile seit 25 Jahren zur Olper Wehr. In seiner Einheit Oberveischede engagiert sich Springmann stets vorbildlich und leistet auch als First Responder für Oberveischede einen wichtigen Dienst für die Gemeinschaft in lebensbedrohlichen Situation. Dabei versorgt er Patienten in medizinischen Notfällen bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes. Unterbrandmeister Daniel Stahl wurde ebenfalls für seine 25-jährige Tätigkeit in der Feuerwehr Olpe ausgezeichnet. Neben seiner Zeit im aktiven Einsatzdienst in der Einheit 2 übt Daniel Stahl seit mehreren Jahren das Amt des stellvertretenden Stadtjugendfeuerwehrwartes aus und ist somit für den Feuerwehrnachwuchs maßgeblich verantwortlich. Als ausgebildeter Musiker am Schlagwerk unterstützt er auch den Musikzug bei personellen Engpässen. Alle fünf Kameraden erhielten für ihre 25-jährige Tätigkeit in den verschiedenen Einheiten und Funktionen der Feuerwehr Olpe das Feuerwehr-Ehrenzeichen des Landes NRW in Silber.

Für 50-jährige Zugehörigkeit zur Feuerwehr Olpe wurde Unterbrandmeister Bernd Huckestein mit dem Feuerwehr-Ehrenzeichen in Gold mit Goldkranz ausgezeichnet. Seit seinem Eintritt engagiert sich Bernd Huckestein in der Einheit 2. Darüber hinaus unterstützt er als Jugendwart die Ausbildung in der Jugendfeuerwehr und ist zusätzlich als erfahrener Maschinist im Wasserförderzug des Landes NRW aktiv im Einsatz.

Neben Weber und Hengstebeck gratulierten auch Kreisbrandmeister Christoph Lütticke und die Einheitsführer allen geehrten Kameraden. Die Feuerwehr Olpe ist stolz auf alle langjährig verdienten Kameraden und dankt ihnen herzlich für die geleistete Arbeit und das hohe Engagement.

