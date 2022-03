Feuerwehr Olpe

FW-OE: Jahreshauptversammlung 2022

Olpe (ots)

Die Jahreshauptversammlung der Feuerwehr Olpe hätte unter normalen Umständen traditionell im Januar des Jahres im Haus der Feuerwehr stattgefunden. Dort wären alle Einheiten von der Einsatzabteilung, über den Musikzug, die Jugendfeuerwehr bis hin zu den Kameradinnen und Kameraden der Ehren- und Unterstützungsabteilung zusammenkommen.

Christian Hengstebeck, Leiter der Feuerwehr Olpe, hätte durch den Abend geführt und die herausforderndsten Einsätze des vergangenen Jahres mit Bildern und kurzen Berichten noch einmal in Erinnerung rufen. Schwerpunkt lag bei den katastrophalen Ereignissen im Zusammenhang mit den Starkregenereignissen, einigen Dachstuhl- und Gebäudebränden, sowie den schweren Verkehrsunfällen mit Todesfolge im Herbst des vergangenen Jahres. Ein weiterer Höhepunkt der jährlichen Jahreshauptversammlung sind die Neuaufnahmen, Übernahmen, Ernennungen, Beförderungen und Ehrungen um die Wertschätzung gegenüber den Kameradinnen und Kameraden für Ihren teils jahrzehntelangen Dienst zum Ausdruck bringen zu können.

Nur zu gerne hätten alle Kameradinnen und Kameraden diesen Abend in traditioneller Art und Weise miteinander verbracht. Aufgrund der Corona-Pandemie und um die Einsatzbereitschaft der Wehr nicht zu gefährden, war auch in diesem Jahr die Durchführung der Jahreshauptversammlung im gewohnten Umfang leider nicht möglich.

Um das Jahr 2021 dennoch Revue passieren zu lassen und allen Kameradinnen und Kameraden ihre Anerkennung zukommen zu lassen, entschied sich die Leitung der Feuerwehr die Neuaufnahmen, Übernahmen, Ernennungen, Beförderungen und Ehrungen im kleinen Kreis durchzuführen. So gab es eine Veranstaltung für die oben genannten Einsatzkräfte der Wehr und einen weiteren Termin für die Angehörigen des Musikzuges. Alle anderen Mitglieder der Feuerwehr konnten an den Veranstaltungen leider zum zweiten Mal in Folge nicht teilnehmen.

Im Jahr 2021 wurde die Olper Feuerwehr insgesamt 305 Mal um Hilfe gerufen. Die Einsatzkräfte rückten dafür zu 126 Brandeinsätzen, 141 technischen Hilfeleistungen, 14 Unterstützungen des Rettungsdienstes und 6 überörtlichen Hilfeleistungen aus. Besonders in Erinnerung werden den Kameradinnen und Kameraden die vielen schweren Verkehrsunfälle bleiben. Aber auch die Bilder der größeren Brandeinsätze in Olpe oder die der Überörtlichen Hilfeleistungen bei Bränden in Hagen oder Wenden aber auch die der Flutkatastrophe werden noch lange in den Köpfen vorhanden sein.

Im vergangen Jahr konnten insgesamt zehn neue Kameraden und eine Kameradin in die aktive Wehr übernommen werden. So gab es erstmals seit Gründung der Wehr 144 Mitglieder in der Einsatzabteilung. Auch der Musikzug freute sich über sechs neue Feuerwehrmusikerinnen und -musiker aus der eigenen Nachwuchsförderung und von extern. So waren es zum 31.12.2021 insgesamt 379 Mitglieder-/innen in der Freiwilligen Feuerwehr der Kreisstadt Olpe.

Zahlreiche Kameraden konnten in einen höheren Dienstgrad befördert werden, da sie im vergangenen Jahr die dafür erforderlichen Lehrgänge unter Einhaltung von strengen Hygienekonzepten auf Kreisebene oder am Institut der Feuerwehr in Münster erfolgreich absolviert hatten. Außerdem wurden zwei Funktionsträger in ihrer bisherigen Funktion für weitere sechs Jahre bestätigt sowie zwei Kameraden für eine neue Funktion ernannt.

Übersicht der Neuaufnahmen, Übernahmen, Ernennungen, Beförderungen und Ehrungen

Beförderungen zur Feuerwehrfrau/ zum Feuerwehrmann Luca Bagorda, Frederik Epe, Julian Fastenrath, Tom Friedrichs, Maren Hesse, Dominik Huckestein, Johanna Junge, Julia Peterek, Robert Weiskirch, Silas Ohm

Beförderungen zur Feuerwehrmusikerin/zum Feuerwehrmusiker Sabrina Gipperich, Mirja Baranek, David Eggemann, Niclas Heuel, Konstantin Kretschmer, Michel Schneider

Beförderung zur Oberfeuerwehrfrau/ Oberfeuerwehrmann Annika Cürten, Tim Sondermann, Robin Wegermann, Sebastian Appel, Bennet Kruse, Julian Schneider, Bastian Hohleweg, Julian Nies

Beförderung zum Oberfeuerwehrmusiker

Jona Rohrmann

Beförderung zur Hauptfeuerwehrmusikerin

Leonie Ströfer und Annkathrin Baranek

Beförderung zum Unterbrandmeister

Patrick Brüser

Beförderung zur Feuerwehrmusikmeisterin

Emi Bosch

Beförderung zum Brandmeister

Oliver Zeppenfeld und Simon Bröcher

Beförderung zum Oberbrandmeister

Florian Schröder

Beförderung zum Hauptbrandmeister

Stefan Scholemann

Verabschiedung von Funktionsträgern

Thomas Hengstebeck leitet nun nicht mehr den Wasserförderzug.

Ernennung von Funktionsträgern

Andreas Greitemann zum Einheitsführer II, Matthias Springmann zum Einheitsführer des Wasserförderzuges, Christian Hachenberg weiterhin als Fachberater ABC, Andreas Reuber weiterhin als Stabführer des Musikzuges

Übernahme in die Ehrenabteilung

Wolfgang Kleine

Besondere Ehrung

Christoph Stuff erhielt für seine fast 20-jährige Tätigkeit im Bereich der Einsatzvorbereitung ein Präsent als Dankeschön.

Jubilare der Ehrenabteilung und der Wehr 70 Jahre Mitgliedschaft Musikzug: Franz-Xaver Siepmann

65 Jahre Mitgliedschaft

Wehr: Ernst Weiskirch und Anton-Peter Wolf Musikzug: Werner Thöne

60 Jahre Mitgliedschaft

Wehr: Erhard Wirth

50 Jahre Mitgliedschaft

Wehr: Thomas Enders, Günter Stachelscheid, Peter Fleißig

45 Jahre Mitgliedschaft

Wehr: Gerhard Kirchhoff, Lothar Zunker, Christoph Stuff, Martin Kleine, Hans-Dieter Krenzler

40 Jahre Mitgliedschaft

Wehr: Volker Clemens und Peter Harnischmacher

10 Jahre Mitgliedschaft

Wehr: Benjamin Klein, Tim Sondermann Musikzug: Theresa Arens, Marion Müller, Carolin Peltzer-Linn, Simon Ratte, Hannah Schlüter, Kai Sondermann

Original-Content von: Feuerwehr Olpe, übermittelt durch news aktuell