Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 211106. Schafstedt

Schafstedt (ots)

Schafstedt: Suchaktion nach Notfall am Nordostseekanal-Mann springt ins Wasser und geht unter

Um 12:35 Uhr wird der Einsatzleitstelle ein Notfall am Nordostseekanal gemeldet. Ein 44jähriger Eggstedter war mit zwei Hunden am Kanal spazieren. Beide Hunde jagten einem Reh hinterher und sprangen in den Kanal. Bei dem Versuch, seine Hunde aus dem Kanal zu holen, indem er hinterhersprang, geriet der Hundebesitzer offenkundig in Not. Drei Zeugen beobachteten, wie er mitten im Kanal um Hilfe rief und verschwand. Derzeit läuft eine große Rettungsaktion und es wird mit Hochdruck gesucht. Die Hunde konnten mittlerweile wohlbehalten untergebracht werden. Weitere Informationen folgen.

Astrid Heidorn

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell