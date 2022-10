Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Einbruchsdiebstahl in Bäckereifiliale

Rastatt (ots)

Nach einem Einbruch in eine Bäckereifiliale in der Straße "Im Baisert" wurde ein Diebstahl von mehreren Hundert Euro verzeichnet. Ein Unbekannter konnte in der Nacht von Sonntag auf Montag durch Einschlagen einer Scheibe in die Filiale einbrechen und das dort gelagerte Bargeld entwenden. Ein unmittelbar angrenzendes Geschäft war vom Einbruch nicht betroffen. Die Beamten des Polizeireviers Rastatt haben die Ermittlungen aufgenommen.

/si

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell