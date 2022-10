Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gernsbach, Kuppenheim - Spritztour mit gestohlenem Auto

Gernsbach (ots)

Eine Spritztour mit einem gestohlenen Auto mündet für zwei 23 und 26 Jahre alte Männer nun in mehreren Strafanzeigen. Der jüngere des Duos nutzte am späten Sonntagvormittag die Gunst der Stunde und machte sich einen in der Igelbachstraße unverschlossen abgestellten Fiat zu eigen. Im Wagen steckte der Fahrzeugschlüssel, was es dem 23-Jährigen ziemlich einfach machte, damit davonzubrausen. Etwa drei Stunden später erspähte allerdings ein Zeuge den unbefugt in Gebrauch befindlichen Punto auf der B462 im Bereich Gernsbach-Hilpertsau. Vorbildlich nahm der Zeuge über Notruf Kontakt mit der Polizei auf und ermöglichte es so unter stetiger Standortmitteilung die Heranführung mehrere Polizeistreifen. So konnte das Fahrzeug kurz nach 14:30 Uhr auf der K3711 zwischen Ebersteinburg und Rastatt-Förch angehalten und die beiden Insassen vorläufig festgenommen werden. Wie sich anhand eines durchgeführten Drogentests herausstellte, stand der Fahrer unter dem Einfluss von Rauschgift und ist überdies nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Er musste eine Blutprobe über sich ergehen lassen und sieht nun zusammen mit seinem Kompagnon dem juristischen Nachspiel entgegen.

