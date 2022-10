Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Zeugenaufruf nach Wohnungseinbruchdiebstahl

Bocholt (ots)

Tatort: Bocholt, Im Ellerbrock

Tatzeit: zwischen 01.10.2022, 12:00 Uhr, und 17.10.2022, 15:30 Uhr

Durch einen Kellereingang in ein derzeit leerstehendes Wohnhaus eingebrochen sind Unbekannte in Bocholt. Im Inneren durchwühlten die Täter sämtliche Räume und hinterließen Chaos und Zerstörung. Bei ihrer Tat an der Straße Im Ellerbrock erbeuteten die Diebe zwischen Samstag, dem 01.10.2022, 12.00 Uhr, und Montag, dem 17.10.2022, 15.30 Uhr, ein Fernsehgerät sowie mutmaßlich Ausweisdokumente und Kontokarten. Diese setzen sie bei Onlinegeschäften ein. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo Bocholt: Tel. (02871) 2990. (db)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell