Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Die Enscheder Straße bei Nacht

Gronau (ots)

Für insgesamt vier Personen endete die Autofahrt in der Nacht zum Dienstag unfreiwillig in Gronau auf der Enscheder Straße. Bei einer Autofahrerin und drei Autofahrern schlugen Drogentest auf die berauschenden Substanzen THC und MDMA an. Ärzte entnahmen Blutproben, um den Drogenkonsum exakt nachweisen zu können. Verfahren wurden gegen die zwischen 22 und 28 Jahre alten Menschen aus der Grenzregion eingeleitet. (db)

