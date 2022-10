Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Vredener beschäftigt erneut Polizei

Ahaus (ots)

Tatort: Ahaus-Wüllener Straße

Tatzeit: 18.10.2022, 00:00 Uhr

Für einen 36-Jährigen begann der Dienstag wie der Sonntag endete, im Polizeigewahrsam: jedoch nicht lange. Eine Verletzung machte ein Krankenhausaufenthalt notwendig. Der Vredener war am Montagabend mutmaßlich gestürzt. Als die von Zeugen alarmierten Polizisten ihn fanden, hatte er eine behandlungswürdige Kopfverletzung. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus. Die ärztliche Versorgung gestaltete sich jedoch schwierig. Der Verletzte widersetzte sich der Behandlung und bespuckte die Beamten, begleitet von unzähligen Beleidigungen. Als der Arzt sein Werk verrichtet hatte, erfolgte die Ingewahrsamnahme zum Schutz der eigenen Person sowie zur Verhinderung weiterer Straftaten. Ein Verbleib in der Gewahrsamszelle war aufgrund des Gesamtzustandes des Mannes nicht möglich. So verblieb er stationär im Krankenhaus. Ein Atemalkoholtest hatte einen Wert ergeben, der auf eine Blutalkoholkonzentration von circa drei Promille hindeutete. Eine staatsanwaltschaftlich angeordnete Blutprobe entnahm ein Arzt. Polizeibeamte leiteten ein Strafverfahren ein. (db)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell