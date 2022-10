Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden, Lichtental - Hoher Schaden nach Brandausbruch

Baden-Baden (ots)

Bei einem Brand in einer Apotheke in der Hauptstraße ist in der Nacht auf Montag ein beträchtlicher Schaden entstanden. Nach ersten Schätzungen dürften sich der Gebäudeschaden und die den Flammen zum Opfer gefallenen Medikamente auf mehrere Hundert Tausend Euro belaufen. Auch Waren eines unmittelbar angrenzenden Geschäfts wurden durch die starke Rauchentwicklung in Mitleidenschaft gezogen. Das Gebäude ist in der Nacht komplett evakuiert worden, wobei nach derzeitigen Erkenntnissen niemand verletzt wurde. Ersten Feststellungen zufolge dürfte der Brand an einem Elektroboiler ausgebrochen sein, was zu einem Schwelbrand führte und sich über das gesamte Erdgeschoss erstreckte. Hinweise auf eine mutwillige Herbeiführung des Feuers liegen den Ermittlern des Polizeireviers Baden-Baden momentan nicht vor, dennoch wurde der Brandort aufgrund des hohen Schadens zunächst beschlagnahmt. 25 Einsatzkräfte der Feuerwehr Baden-Baden waren mit Brandbekämpfung beschäftigt.

/wo

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell