Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Umstände noch unklar -Nachtragsmeldung-

Kehl (ots)

Der bei einem Streit am 30. September im Bereich des Marktplatzes schwer verletzte 37-Jährige ist gut eine Woche nach dem Vorfall im Ortenau Klinikum verstorben. Eine erfolgte Obduktion bestätigte schwere Kopfverletzungen beim Opfer, die möglicherweise durch einen im Rahmen der Auseinandersetzung erfolgten Sturz verursacht wurden. Die zweite mutmaßlich an der Auseinandersetzung beteiligte Person ist zwischenzeitlich identifiziert. Es handelt sich um einen 22-Jährigen, der seinen Wohnsitz zuletzt in Frankreich hatte. Während die genauen Hintergründe der folgenschweren Konfrontation noch immer im Dunkeln liegen, sind sich die Ermittler der Kriminalpolizei sicher, dass sich Täter und Opfer, beides bulgarische Staatsangehörige, gekannt haben. Gegen den Verdächtigen wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Offenburg ein Untersuchungshaftbefehl wegen des dringenden Verdachts der Körperverletzung mit Todesfolge erwirkt, er ist derzeit unbekannten Aufenthalts und dürfte sich im Ausland befinden. Bislang haben sich bei den Ermittlern keine Zeugen gemeldet, die zur Aufhellung des Geschehens beitragen konnten. Daher nochmals ein Aufruf an mögliche Beobachter des Szenarios, sich unter der Rufnummer: 0781 21-2820 zu melden. Insbesondere sind die Ermittler noch auf der Suche nach an einer jüngeren Frau sowie einem jüngeren Mann, die nach bisherigen Erkenntnissen nach der Tat mit dem Verdächtigen in einer Bar in der Blumenstraße kurzzeitig Kontakt hatten.

Ursprungsmeldung vom 4.10.2022, 14:21 Uhr

Kehl - Umstände noch unklar

Kehl Bei einem mutmaßlichen Streit am Freitagabend im Bereich des Marktplatzes/Blumenstraße ist ein 37 Jahre alter Mann schwer verletzt worden und befindet sich derzeit in einem Krankenhaus. Die Umstände und Hintergründe des sich kurz nach 22 Uhr zugetragenen Vorfalls bedürfen weiterer Ermittlungen der Beamten der Kriminalpolizei. Mögliche Zeugen des Szenarios melden sich bitte unter der Rufnummer: 0781 21-2820. Die Ermittlungen dauern an.

