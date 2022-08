Polizei Gütersloh

POL-GT: Fahrer und Beifahrerin bei Unfall verletzt

Gütersloh (ots)

Gütersloh (FK) - Am Montagnachmittag (01.08., 14.10 Uhr) kam es auf der Verler Straße in Höhe der Kreuzung Bruder-Konrad Straße/ Am Hüttenbrink zu einem Verkehrsunfall. Zum Unfallzeitpunkt befuhr ein 82-jähriger Gütersloher die Verler Straße in Richtung Verl mit einer 79-jährigen Beifahrerin.

Aus bislang unbekannter Ursache kam der 82-Jährige VW-Fahrer in Höhe der Kreuzung nach links von der Straße ab, fuhr quer über die Kreuzung und stieß letztendlich gegen ein an der Ecke stehendes Haus. Fahrer und Beifahrerin wurden verletzt in ein nahegelegenes Krankenhaus gefahren. Möglicherweise hat der Unfall eine internistische Ursache. Der Pkw war nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit. Zudem entstand Sachschaden an der Hauswand. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf schätzungsweise 6500 Euro.

