POL-OG: Wolfach - Kontrolle verloren

Wolfach (ots)

Nach bisherigen Feststellungen dürfte ein Unfall am Freitagvormittag in der Hausacher Straße auf eine medizinische Ursache zurückzuführen sein. Ein 70 Jahre alter Hyundai-Fahrer hat hierbei kurz vor 10:30 Uhr auf einem dortigen Kundenparkplatz die Kontrolle über seinen Wagen verloren und prallte in der Folge gegen die Betoneinfassung einer Laterne. Der 70-Jährige wurde mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Einsatzkräfte der Feuerwehr Wolfach unterstützten die Maßnahmen an der Unfallstelle. Den Beamten des Polizeipostens Wolfach liegen keine Anhaltspunkte auf eine Beteiligung Dritter vor. Der Sachschaden an dem abgeschleppten Hyundai wird auf rund 3.000 Euro beziffert.

