POL-OG: Oberkirch - Brand in einer Tiefgarage

Oberkirch

Am Samstagnachmittag gegen 16:40 Uhr geriet in einer Tiefgarage ein Motorrad in Brand. Der Besitzer des Motorrades konnte die Tiefgarage unverletzt verlassen. Der Brand breitete sich insgesamt auf zwei Motorräder, ein Trike und einen Geländewagen aus. Weitere abgestellt Fahrzeuge wurden durch die Hitze und die Rauchentwicklung beschädigt. Die Feuerwehr Oberkirch war mit einem Großaufgebot vor Ort und konnte den Brand schnell löschen. Die über der Tiefgarage befindlichen Firmen wurden durch die Rauchentwicklung in Mitleidenschaft gezogen. Ein angrenzendes Wohngebäude wurde durch den Einsatz der Feuerwehr nicht beschädigt. Trotzdem dürfte ein Schaden in Höhe von 500.000 Euro entstanden sein, Personen wurden nicht verletzt. Eine Anwohnerin wurde wegen einer Kreislaufschwäche vom anwesenden Rettungsdienst behandelt. Der Brandort wurde beschlagnahmt, die weiteren Ermittlungen zur Brandursache wurden aufgenommen.

