Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Renchen - Schneller Fahndungserfolg nach Überfall

Renchen (ots)

Nach einem Überfall am Samstagabend auf einen Lebensmitteldiscounter in der Vogesenstraße ist es einer Streifenbesatzung des Polizeireviers Achern/Oberkirch nach rund zweistündiger Fahndung gelungen, einen Verdächtigen festzunehmen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Offenburg wurde der 36-Jährige bereits am Sonntag einem Richter vorgeführt und gegen ihn Haftbefehl wegen des dringenden Verdachts einer besonders schweren räuberischen Erpressung erlassen. Der Mann befindet sich mittlerweile in einer Justizvollzugsanstalt. Dem Mittdreißiger wird vorgeworfen, kurz nach 20:30 Uhr den Discounter betreten und unter Vorhalt einer Pistole eine Kassiererin zur Herausgabe von Bargeld gezwungen zu haben. Mit einer Beute von knapp 2.000 Euro flüchtete der unmaskierte Mann mit einem E-Scooter, bis er gegen 22:45 Uhr in eine Kontrolle der Beamten geriet. Bei der Erklärung der Festnahme versuchte der Verdächtige zu flüchten, was durch den Einsatz von Pfefferspray unterbunden werden konnte. Die ersten polizeilichen Maßnahmen erhärteten den Verdacht gegen 36-Jährigen. Die Ermittlungen der Beamten der Kriminalpolizei dauern an.

/wo

