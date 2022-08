Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Der Polizeikontrolle versucht zu entkommen

Mainz (ots)

Am gestrigen Abend wurde im Rahmen des Schwerpunktkontrollmonats zur Bekämpfung von Alkohol und Drogen im Straßenverkehr eine polizeiliche Kontrollstelle in der Peter-Altmaier-Allee eingerichtet. Gegen 23:30 Uhr nähert sich ein Fahrzeug aus Richtung Große Bleiche, stoppt jedoch beim Einbiegen in die Peter-Altmaier-Allee beim Erblicken der Kontrollstelle. Der Fahrer legt den Rückwärtsgang ein und rangiert das Fahrzeug wieder rückwärts in die Große Bleiche, um sich der Kontrolle zu entziehen. Diese Rechnung hat er jedoch ohne die Polizei gemacht, denn dort stand eine Zivilstreife, die das Fahrzeug stoppte. Im Fahrzeug befanden sich drei Insassen, die alle den Sicherheitsgurt nicht angelegt hatten. Der 33jährige Fahrer mit Wohnsitz in Nackenheim stand unter dem Einfluss von Drogen und ein durchgeführter Drogenschnelltest zeigte ein positives Ergebnis. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen.

