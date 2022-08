Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Schwerpunktkontrollmonat der Polizei im August - Zielrichtung Alkohol und Drogen im Straßenverkehr - Bilanz nach zweiter Kontrollwoche

Bad Kreuznach

Wie bereits berichtet, führt das Polizeipräsidium Mainz im Monat August Schwerpunktkontrollen mit der Zielrichtung "Fahren unter Alkohol- und/oder Drogeneinfluss" durch. Hintergrund ist, dass es im ersten Halbjahr 2022 im Vergleich zum Vorjahr zu einer deutlichen Steigerung bei Verkehrsunfällen unter Alkoholeinfluss kam.

In der zweiten Kontrollwoche im Bereich der Polizeidirektion Bad Kreuznach wurden insgesamt 108 Verkehrsteilnehmer kontrolliert (98 im PKW, 3 im LKW, 5 E-Scooter-Fahrer und zwei Zweiradfahrer). Hierbei wurden Alkoholdelikte und Drogendelikte beim Führen der Fahrzeuge festgestellt.

Die Fälle im Einzelnen:

Bei einer Verkehrskontrolle am 09.08.2022 um 12:34 Uhr in der Mainzer Straße in Bingen wird bei einem 43jährigen PKW-Fahrer mit Wohnsitz in Bingen Atemalkohol festgestellt. Der Mann räumte ein, am Abend zuvor Alkohol konsumiert zu haben. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 0,61 Promille. Gegen den Mann wird eine Ordnungswidrigkeitenanzeige gefertigt.

Am 10.08.2022, gegen 08:45 Uhr meldet ein Zeuge der Polizei einen in Schlangenlinien fahrenden LKW, welcher die B 41 in Monzingen in Fahrtrichtung Kirn befährt. Der LKW kann durch eine Polizeistreife auf einem Parkplatz gestoppt werden. Ein durchgeführter Alkoholtest bei dem 35jährigen rumänischen Fahrer ergab einen Wert von 0,35 Promille. Die Weiterfahrt wird daraufhin untersagt und der Fahrzeugschlüssel sichergestellt.

Am 14.08.2022 gegen 14:00 Uhr melden Passanten einen unverschlossenen PKW auf einem Parkplatz einer Gaststätte in Bad Sobernheim, bei dem seit etwa 20 Minuten der Motor laufen würde, ohne das sich Personen im Fahrzeug befinden. Als die Polizeistreife eintrifft, finden die Beamten in der Mittelkonsole eine halb geleerte Bierflasche. In der Gaststätte kann dann auch der Fahrer dieses Autos ermittelt werden, der angibt, schlicht vergessen zu haben, den Motor auszuschalten. Der 30jährige mit Wohnsitz in Bad Sobernheim war stark alkoholisiert. Da ihm ein Fahren mit dem Fahrzeug nicht nachgewiesen werden konnte, wurde auch kein Strafverfahren gegen ihn eröffnet. Allerdings wurde rein präventiv der Fahrzeugschlüssel durch die Polizei zur Verhinderung einer eventuellen Weiterfahrt sichergestellt.

Bei einer Streifenfahrt in Guldenthal kann ein 40jähriger Guldenthaler ohne Helm auf einem Kleinkraftrad festgestellt und kontrolliert werden. Er war nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis, zeigte bei einem Alkoholtest einen Wert von 0,51 Promille. Zudem verlief ein Drogenschnelltest positiv auf Betäubungsmittel. Bei dem Mann wird eine Blutprobe entnommen.

Im Rahmen einer Streifenfahrt werden am 10.08.2022, gegen 20:50 Uhr und 23:30 Uhr jeweils E-Scooter-Fahrer in Bingen kontrolliert. Bei der Kontrolle eines 44jährigen Fahrers aus Münster-Sarmsheim wird sowohl Alkoholgeruch festgestellt als auch Anzeichen auf einen Betäubungsmittelkonsum. Ein freiwillig durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von 0.34 Promille und ein Drogenschnelltest verlief ebenfalls positiv. Gleiches war bei dem 39jährigen mit Wohnsitz in Bingen feststellbar. Der Alkoholtest zeigte hier 0,20 Promille. Der Drogentest war auch positiv. Sein E-Scooter war zudem nicht versichert. Ein weiterer E-Scooter-Fahrer wird am 13.08.2022, gegen 13:25 Uhr auf der Saarlandstraße in Bingen kontrolliert. Bei dem 46jährigen mit Wohnsitz in Bingen können ebenfalls Abzeichen von Betäubungsmittelkonsum festgestellt werden, was auch durch einen Drogenschnelltest bestätigt wird. Am 09.08.2022 um 01:10 Uhr wird ein 24jähriger E-Scooter-Fahrer in Münster-Sarmsheim im Rahmen der Streife einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei kann deutlicher Atemalkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein freiwillig durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von 1,67 Promille. Bei den Männern wurden Blutproben entnommen.

Im Rahmen einer eingerichteten polizeilichen Kotrollstelle im Salinental in Bad Kreuznach wird am 11,08.2022, gegen 12:50 Uhr ein PKW angehalten. Der 37jährige Fahrer aus Bad Kreuznach ist nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Er gibt zudem an am Morgen Haschisch konsumiert zu haben. Der Drogenschnelltest bestätig dies. Ihm wird ebenfalls eine Blutprobe entnommen. Auf dem Beifahrersitz sitzt die 40jährige Halterin dieses Fahrzeugs. Da sie dem Fahrer das Fahren ohne Fahrerlaubnis erlaubt hat, wird gegen sie ebenfalls ein Strafverfahren eingeleitet, denn auch das Zulassen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis ist nach dem Straßenverkehrsgesetz strafbar.

Einen 26jährigen Kleinkraftradfahrer mit Wohnsitz in Bingen erwischte es bei einer Kontrolle am 14.08.2022, gegen 17:50 Uhr in der Hitchinstraße in Bingen. Bei dem sichtlich nervösen Fahrer konnten die kontrollierenden Beamten ebenfalls deutliche Anzeichen auf den Konsum von Betäubungsmitteln festgestellt werden. Auch ihm wurde eine Blutprobe entnommen.

Des Weiteren kam es zu 11 sonstigen Strafanzeigen und 22 sonstigen Ordnungswidrigkeitenanzeigen/Verwarnungen, die nicht in Zusammenhang mit Alkohol oder Drogen stehen.

In der laufenden Woche werden die Schwerpunktkontrollen im Bereich der Polizeidirektion Worms stattfinden. Wir berichten weiter.

