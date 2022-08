Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: E-Scooter-Fahrer verletzt Fußgänger und flüchtet

Mainz (ots)

Am Montagnachmittag gegen 15:00 Uhr befährt ein 30jähriger aus Mainz-Gonsenheim mit einem E-Scooter den Gehweg der Breite Straße in Fahrtrichtung Juxplatz. Dort streift er eine 73jährige Fußgängerin beim Passieren, die hierbei zu Fall kommt und sich verletzt. Der Scooter-Fahrer flüchtet, ohne sich um die Frau zu kümmern, wird jedoch von einem weiteren Passanten festgehalten. Der Scooterfahrer stürzt hierbei und zieht sich dabei eine Schürfwunde am Knie und eine Prellung der Hüfte zu.

