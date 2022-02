Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Wohnungseinbruch in der Neugasse

Zwischen Samstag, 00:10 Uhr, und Montag, 14:45 Uhr, brachen unbekannte Täter in eine Wohnung im zweiten Obergeschoß des Mehrfamilienhauses, Neugasse 5, ein. Dabei wurde die Wohnungstür, vermutlich durch Eintreten, erheblich beschädigt. Ein Zeuge nahm am Samstagmorgen, gegen 05:15 Uhr, Taschenlampenlicht in der Wohnung wahr. Gestohlen wurden ein Flachbildfernseher in 42 Zoll, ein Receiver, zwei Pioneer-Boxen, 40 bis 50 Gegenstände aus Messing (Kanone, Teller, Kerzenständer, Gebetshände, Schalen), eine Setzkasteneinlage, zwei Elektrokochplatten, ein gelbes Sparschwein mit circa 70 Euro und circa 350 Euro in bar. Die Badezimmertür und eine Couch wurden beschädigt. Das Diebesgut wird auf insgesamt circa 1200 Euro, der angerichtete Sachschaden auf circa 1500 Euro geschätzt. Möglicherweise hat jemand die Täter zur relevanten Uhrzeit beim Abtransport des umfangreichen Diebesgutes beobachtet. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail kipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

