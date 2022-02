Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfall mit zwei Verletzten Personen

Bild-Infos

Download

Zweibrücken (ots)

Zeit: 06.02.2022, 17:45 Uhr

Ort: Zweibrücken, Einmündung Dinglerstraße/Bismarckstraße SV: Ein 26-jähriger Mann aus Zweibrücken befuhr mit seinem Fahrzeug die Dinglerstraße in Richtung Einöd und wollte nach links in die Bismarckstraße einbiegen. Hierbei übersah er den PKW eines auf der Dinglerstraße entgegenkommenden 40-jährigen Fahrzeugführers aus Zweibrücken und kollidierte mit diesem. Bei dem Zusammenstoß wurden zwei Fahrzeuginsassen leicht verletzt und zur Untersuchung ins Krankenhaus verbracht. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Schadenshöhe: 20.000 Euro

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell