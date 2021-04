Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Königsbronn - Geld und Roller geklaut

Um seine Habseligkeiten wurde ein 15-Jähriger am Freitag in KÖnigsbronn erleichtert.

Ulm (ots)

Zwischen 19 und 19.30 Uhr befand der 15-Jährige auf dem Parkplatz vom Bahnhof in Königsbronn. Zwei junge Männer gesellten sich zu dem 15-Jährigen. Schnell forderte einer der Beiden, ein 18-Jähriger, den 15-Jährigen auf von seinem Roller zu steigen. Er drohte ihm Schläge an. Der 15-Jährige kam der Aufforderung nach. Der 18-Jährige fuhr mit dem Kleinkraftroller zunächst im Bereich des Parkplatzes umher, bevor er mit dem Zweirad verschwand. Im Roller befand sich die Geldbörse des 15-Jährigen. Daraus hatte der 18-Jährige das Geld genommen und die Geldbörse weggeworfen. Die Polizei fahndete nach dem 18-Jährigen und dem gestohlenen Roller. Eine Polizeistreife entdeckte den verunfallten Roller gegen 21.45 Uhr auf einem Verbindungsweg zwischen Itzelberg und Aufhausen. Vom Fahrer fehlte jegliche Spur. Im Rahmen weiterer Ermittlungen konnte der 18-Jährige ermittelt werden und an seiner Wohnanschrift im Bereich Köngisbronn vorläufig festgenommen werden. Ein Alkomattest zeigte, dass er alkoholisiert war. Außerdem hatte er leichte Verletzungen, die er sich beim Sturz von dem Roller zugezogen hatte. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen durfte er die Polizeidienststelle wieder verlassen. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.

