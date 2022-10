Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gaggenau, Hörden - Blauer Farbabrieb nach Unfallflucht festgestellt, Hinweise erbeten

Gaggenau, Hörden (ots)

Die Beamten des Polizeireviers Gaggenau bitten zu einer am Wochenende zur Anzeige gebrachten Unfallflucht in der Gewerbestraße um Zeugenhinweise. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer hat hierbei zwischen dem 16. Oktober und 21. Oktober einen vor dem Anwesen Nummer 11 abgestellten Ford Transit im Heckbereich beschädigt und machte sich aus dem Staub, ohne sich um den angerichteten Schaden von etwa 1.000 Euro zu kümmern. Die Ermittler konnten an dem Kleinbus einen blauen Farbabrieb des Verursacherfahrzeugs feststellen. Sachdienliche Hinweise zu in Frage kommenden Fahrzeugen werden unter der Rufnummer: 07225 9887-0 erbeten.

/wo

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell