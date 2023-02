Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Unfall in der Friedrichstraße

Ludwigshafen (ots)

Am Montagnachmittag (06.02.2023, gegen 17 Uhr) kam es an der Kreuzung Friedrichstraße/Schinkelstraße/Jahnstraße zu einem Verkehrsunfall. Ein Rettungswagen, der sich gerade auf einer Einsatzfahrt befand, fuhr zu diesem Zeitpunkt mit Blaulicht in den Kreuzungsbereich ein und kollidierte hierbei mit dem Auto einer 42-jährigen Toyota-Fahrerin. Durch den Zusammenprall verlor diese die Kontrolle über ihr Fahrzeug, prallte zunächst frontal gegen einen Baum und stieß schließlich gegen einen parkenden BMW. Die 42-Jährige sowie ihre beiden Kinder wurden vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Alle Fahrzeuge wurden beschädigt, am Toyota entstand ein Totalschaden.

