POL-PPRP: Betrugsversuche gescheitert

Ludwigshafen (ots) - In der Nacht vom 05.02 auf den 06.02.2023 versuchten Unbekannte in ein Brauhaus in der Schillerstraße einzubrechen. Da keine Beute erlangt wurde und das Innere der Brauerei augenscheinlich unberührt blieb, ist nicht anzunehmen, dass der oder die Täter tatsächlich in das Gebäude eingedrungen sind. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die ...

