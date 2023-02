Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Gefährliche Körperverletzung

Ludwigshafen (ots)

Im Ostring kam es am 05.02.2023 gegen 22 Uhr zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einer 47-Jährigen und einer 29-Jährigen. Die Ältere habe die Jüngere zunächst angesprochen und sie danach mit einem stockähnlichen Gegenstand geschlagen sowie an deren Haaren gezogen. Die 29-Jährige wurde hierdurch leicht verletzt und erlitt unter anderem Platzwunden. Sie flüchtete in einen Hinterhof. Die 47-Jährige konnte kurze Zeit später angetroffen werden. Sie wird sich nun unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung verantworten müssen. Ursächlich für den Streit dürften private Unstimmigkeiten gewesen sein.

