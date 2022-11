POL-NOM: Einbruch in Kellerraum

Bad Gandersheim (ots) - 37589 Kalefeld, Einmündung Am Kreuze/ Grubenhagener Straße. Tatzeit: 12.11. - 19.11.2022 Mindestens ein bislang unbekannter Täter beschädigt im oben genannten Tatzeitraum insgesamt 13 Kanalrohre, gelagert am Fahrbahnrand zur Einmündung "Am Kreuze/ Grubenhagener Straße", im Kalefelder Ortsteil Düderode. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Bad Gandersheim, unter der ...

